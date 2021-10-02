По словам самопровозглашенного президента Беларуси, 2 страны могут объединиться якобы для того, чтобы противостоять внешней агрессии. Лукашенко отметил, что Беларусь якобы уже давно является форпостом "Союзного государства".

Заметьте Лукашенко обещает безопасность полетов над Беларусью, однако угрожает новой посадкой самолетов

Если надо будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу,

– заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что на западном направлении якобы создана фактически единая армия. По словам Лукашенко, основой единого вооруженного формирования будто бы является белорусская армия.

Лукашенко цинично похвастался, что в случае необходимости "нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать".

Кулеба о "1000 километрах угрозы"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одиозные заявления, которые Лукашенко в последнее время озвучивает об Украине, "это, безусловно, сигнал". Министр отметил: "у нас появляется 1000 километров угрозы".

"У нас 1000 километров границы со страной, которой руководит человек, который много лет притворялся другом Украины. При этом заводя свою страну в российскую конюшню", - заявил Кулеба.

По словам министра, Украина должна быть готова к ударам. Необходимо рассчитывать на собственные силы и свою политику. Приоритетом является предотвращение ударов.