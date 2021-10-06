Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс на заседании в Страсбурге заявил, что Лукашенко необходимо доставить в Международный суд ООН. Это поддержал немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

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В частности, он заявил, что против самого Лукашенко нужно возбудить дело о пытках.

Такие заявления свидетельствуют о том, что требование международного судебного процесса над Лукашенко, вероятно, попадет в резолюцию Европарламента, которую примут 7 октября.

Евродепутаты заявили, что Лукашенко лично приказал незаконно арестовать и применить пытки к оппозиционным демонстрантам, протестовавшим из-за президентских выборов в Беларуси.

Справка. Выборы президента Беларуси провели в августе 2020 года. Победу якобы одержал Александр Лукашенко, однако результат голосования не признает Запад. Белорусы также убеждены, что выборы сфальсифицировали.

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор заявил, что создание международного трибунала для расследования преступлений в Беларуси является возможным, если само государство не хочет или не способно привлекать определенных людей к ответственности.

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