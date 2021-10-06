Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс на заседании в Страсбурге заявил, что Лукашенко необходимо доставить в Международный суд ООН. Это поддержал немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
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В частности, он заявил, что против самого Лукашенко нужно возбудить дело о пытках.
Такие заявления свидетельствуют о том, что требование международного судебного процесса над Лукашенко, вероятно, попадет в резолюцию Европарламента, которую примут 7 октября.
Евродепутаты заявили, что Лукашенко лично приказал незаконно арестовать и применить пытки к оппозиционным демонстрантам, протестовавшим из-за президентских выборов в Беларуси.
Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор заявил, что создание международного трибунала для расследования преступлений в Беларуси является возможным, если само государство не хочет или не способно привлекать определенных людей к ответственности.
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