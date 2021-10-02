Лукашенко в очередной раз цинично обвинил Запад в давлении на Беларусь. Самопровозглашенный президент заявил, что уйдет с поста, когда будет гарантирован суверенитет страны.
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Что диктатор говорит о своей отставке
Журналист издания CNN обратил внимание на то, что Лукашенко – первый президент Беларуси. Учитывая это, американец поинтересовался, будет ли, по его мнению, в стране второй. В ответ политик решил заверить, что его отставка может произойти "раньше, чем думают".
Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси,
– ответил диктатор.
Он пояснил, что будет готов покинуть свой пост, когда Беларусь будет чувствовать себя "уверенно и спокойно, а Запад не будет вмешиваться в ситуацию внутри страны". И отметил, что человек может возглавлять страну сколько угодно, если его избрал народ и он "здоров и может ею управлять".
Предыдущие заявления Лукашенко
- Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия могут стать единой военной базой. Мол, при необходимости страны в течение месяца смогут объединиться, чтобы противостоять внешним угрозам.
- Ранее диктатор обвинил Польшу в хаосе на границе с Беларусью, а действия местной власти и вообще назвал сумасшедшими. "Вы перекидываете мертвых людей через границу к нам", – цинично заявил он.
- Самопровозглашенный президент Беларуси решил изменить конституцию, чтобы оппозиция не смогла прийти к власти. В новом законе предлагают разделить обязанности между президентом, правительством и парламентом.