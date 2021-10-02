Лукашенко в очередной раз цинично обвинил Запад в давлении на Беларусь. Самопровозглашенный президент заявил, что уйдет с поста, когда будет гарантирован суверенитет страны.

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Что диктатор говорит о своей отставке

Журналист издания CNN обратил внимание на то, что Лукашенко – первый президент Беларуси. Учитывая это, американец поинтересовался, будет ли, по его мнению, в стране второй. В ответ политик решил заверить, что его отставка может произойти "раньше, чем думают".

Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси,

– ответил диктатор.

Он пояснил, что будет готов покинуть свой пост, когда Беларусь будет чувствовать себя "уверенно и спокойно, а Запад не будет вмешиваться в ситуацию внутри страны". И отметил, что человек может возглавлять страну сколько угодно, если его избрал народ и он "здоров и может ею управлять".

Предыдущие заявления Лукашенко