Самопровозглашенный президент заявил, что оппозицию нельзя допустить к власти. Новая конституция, по словам диктатора, должна учесть этот "нюанс".
Интересно Беларусь становится базой российских войск, – Пионтковский о договоренностях Лукашенко
В новом законе предлагают разделить обязанности между президентом, правительством и парламентом. Лукашенко подчеркнул, что конституция должна предоставить правовой статус "Народному собранию".
Референдум по изменениям в конституцию в Беларуси хотят провести не позднее февраля 2022 года.
Оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 10 годам тюрьмы
Недавно белорусский суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 10 и 11 годам заключения. Их признали виновными в захвате власти. В Евросоюзе призвали Лукашенко немедленно освободить политических заключенных. Заметим, Колесникова и Знак находятся в неволе еще с сентября 2020 года.
Что известно об изменениях в конституцию Беларуси
- Нововведения предусматривают ослабление роли президента и передачу его полномочий другим ветвям власти.
- Глава государства сможет быть у власти не более двух каденций по 5 лет.
- Кроме того, в новом законе могут отменить "нейтралитет" Беларуси. Лукашенко отмечал, что "нейтральным сейчас оставаться нельзя". Пока неизвестно, предполагает ли это интеграцию с Россией.