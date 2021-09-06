Суд обвинил их в "тайном сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем".
Важно Белорусским оппозиционерам предъявили новые обвинения
Оппозиционеров приговорили к 10 годам тюрьмы
Приговор Колесниковой и Знаку объявили 6 сентября. Это была единственная открытая часть закрытого судебного процесса. Суд признал оппозиционеров виновными по всем инкриминируемым статьям, а именно:
- часть 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти неконституционным путем);
- часть 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату государственной власти);
- часть 1 статьи 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).
Как следствие – Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Максима Знака – 10 годам колонии усиленного режима.
Адвокат Владимир Пильченко рассказал, что последнее слово Максима Знака длилось примерно 3 часа, суд его не перебивал. Выступление Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, потому что суд называл ее объяснения "не касавшимися обстоятельств дела".
Под судом оппозиционеров поддерживали несколько десятков активистов. Они пришли без плакатов и флагов, чтобы не подвергать себя опасности.
Колесникову и Знака поддерживали под судом: смотрите видео
Задержание Колесниковой и Знака
- Марию Колесникову похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.
- Им обоим сразу же предъявили обвинения в захвате власти.
Что известно об осужденных?Мария Колесникова – белорусская политическая деятельница, которая после объединения оппозиции поддерживала кандидатку Светлану Тихановскую. Максим Знак – адвокат и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.
Добавим, что ранее силовики Лукашенко пытались депортировать Марию Колесникову из Беларуси. Оппозиционерка порвала свой паспорт и таким образом избежала депортации.