Суд обвинил их в "тайном сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Важно Белорусским оппозиционерам предъявили новые обвинения

Оппозиционеров приговорили к 10 годам тюрьмы

Приговор Колесниковой и Знаку объявили 6 сентября. Это была единственная открытая часть закрытого судебного процесса. Суд признал оппозиционеров виновными по всем инкриминируемым статьям, а именно:

часть 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

часть 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату государственной власти);

часть 1 статьи 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).

Как следствие – Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Максима Знака – 10 годам колонии усиленного режима.

Обратите внимание! Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Адвокат Владимир Пильченко рассказал, что последнее слово Максима Знака длилось примерно 3 часа, суд его не перебивал. Выступление Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, потому что суд называл ее объяснения "не касавшимися обстоятельств дела".

Под судом оппозиционеров поддерживали несколько десятков активистов. Они пришли без плакатов и флагов, чтобы не подвергать себя опасности.

Колесникову и Знака поддерживали под судом: смотрите видео

Задержание Колесниковой и Знака

Марию Колесникову похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.

Им обоим сразу же предъявили обвинения в захвате власти.

Что известно об осужденных? Мария Колесникова – белорусская политическая деятельница, которая после объединения оппозиции поддерживала кандидатку Светлану Тихановскую. Максим Знак – адвокат и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.

Добавим, что ранее силовики Лукашенко пытались депортировать Марию Колесникову из Беларуси. Оппозиционерка порвала свой паспорт и таким образом избежала депортации.