Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку выдвинули новые обвинения еще по 2 статьям уголовного кодекса. Они находятся в СИЗО, следствие продолжается.

В чем подозревают Знака и Колесникову

Адвокату Максиму Знаку и Марии Колесниковой инкриминируют заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создания экстремистского формирования и руководства им.

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Адвокат и коллега Максима – Дмитрий Лаевский уверен, что это преследование из-за того, что его подзащитный не сдался.

Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет. Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то здесь право стали делать из воли, достоинства и справедливости, а не из черной резины,

– отметил адвокат.

Белорусским оппозиционерам в августе 2020 года предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

На тот момент генеральный прокурор Александр Конюк говорил, что деятельность совета была направлена ​​"на захват государственной власти", и что координационный совет имел целью "нанесение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Что известно про оппозиционеров: