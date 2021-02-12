Белорусским оппозиционерам предъявили новые обвинения
Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку выдвинули новые обвинения еще по 2 статьям уголовного кодекса. Они находятся в СИЗО, следствие продолжается.
Источник:ЕВРОРАДИО
В чем подозревают Знака и Колесникову
Адвокату Максиму Знаку и Марии Колесниковой инкриминируют заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создания экстремистского формирования и руководства им.
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Адвокат и коллега Максима – Дмитрий Лаевский уверен, что это преследование из-за того, что его подзащитный не сдался.
Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет. Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то здесь право стали делать из воли, достоинства и справедливости, а не из черной резины,
– отметил адвокат.
Белорусским оппозиционерам в августе 2020 года предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
На тот момент генеральный прокурор Александр Конюк говорил, что деятельность совета была направлена "на захват государственной власти", и что координационный совет имел целью "нанесение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
Что известно про оппозиционеров:
- Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года. Его подозревают в попытке захвата власти и держат в СИЗО в Минске.
- В знак протеста он объявлял голодовку, но прекратил.
- В тот же день задержали белорусскую оппозиционерку и члена Координационного совета Марию Колесникову. По ее словам, пытались вывести в Украину, как Родненкова и Кравцова. Но она порвала свой паспорт.
- 10 сентября 2020 года Мария подала заявление в Следственный комитет из-за похищения и угроз.
- Представители ООН из области прав человека требовали освободить оппозиционерку Марию Колесникову.
- Заметим, что в 2020 году Мария Колесникова вместе с другими белорусскими оппозиционерами получила премию имени Сахарова "За свободу мысли".
- Колесникова сейчас находится под стражей. Власти Беларуси заявляют, что подозревают оппозиционерку в деле о "публичных призывах к захвате власти" в стране. В январе суд в Минске продлил срок содержания под стражей до 8 марта 2021 года.
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