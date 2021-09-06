Суд звинуватив їх у "таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Важливо Білоруським опозиціонерам висунули нові обвинувачення

Опозиціонерів засудили до понад 10 років в'язниці

Вирок Колесниковій та Знаку оголосили 6 вересня. Це була єдина відкрита частина закритого судового процесу. Суд визнав опозиціонерів винними за всіма інкримінованими статтями, а саме:

частина 1 статті 357 (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом);

частина 3 статті 361 (публічні заклики до захоплення державної влади);

частина 1 статті 361-1 (створення екстремістського формування або керівництво таким формуванням або входять до нього структурним підрозділом).

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