Суд звинуватив їх у "таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".
Важливо Білоруським опозиціонерам висунули нові обвинувачення
Опозиціонерів засудили до понад 10 років в'язниці
Вирок Колесниковій та Знаку оголосили 6 вересня. Це була єдина відкрита частина закритого судового процесу. Суд визнав опозиціонерів винними за всіма інкримінованими статтями, а саме:
- частина 1 статті 357 (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом);
- частина 3 статті 361 (публічні заклики до захоплення державної влади);
- частина 1 статті 361-1 (створення екстремістського формування або керівництво таким формуванням або входять до нього структурним підрозділом).
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