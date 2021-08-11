Такое заявление 11 августа сделал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Важно Недружественные действия – в Беларуси отреагировали на вызов посла в МИД Украины

Планируется, что до 1 сентября проект изменений в Конституцию Беларуси доработают и внесут на рассмотрение самопровозглашенному президенту. Миклашевич также напомнил, что Александр Лукашенко во время своей большой пресс-конференции заявил о необходимости изменений в главный закон.

По мнению белорусского диктатора, в коррективах нуждаются:

конституционное положение о стремлении Беларуси к нейтралитету;

конституционный статус Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.

Ранее Лукашенко отметил, что сохранять "нейтралитет сейчас невозможно". Пока неизвестно, означает ли отказ от нейтралитета интеграцию с Россией.

К теме Фактически на финишной прямой, – в Беларуси рассказали детали о согласовании интеграции с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси 9 августа дал пресс-конференцию, которой, как выразилась его оппонентка Светлана Тихановская, наговорит себе на Гаагу.

Главные тезисы