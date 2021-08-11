Таку заяву 11 серпня зробив голова конституційного суду Петро Міклашевич.
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Планується, що до 1 вересня проєкт змін до конституції Білорусі доопрацюють та внесуть на розгляд самопроголошеному президенту. Міклашевич також нагадав, що Олександр Лукашенко під час своєї великої пресконференції заявив про необхідність змін до головного закону.
На думку білоруського диктатора, корективи потребують:
- конституційне положення про прагнення Білорусі до нейтралітету;
- конституційний статус Всебілоруського народного зібрання і його ролі в системі державної влади.
Раніше Лукашенко зазначив, що зберігати "нейтралітет зараз неможливо". Наразі невідомо, чи означає відмова від нейтралітету інтеграцію з Росією.
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Самопроголошений президент Білорусі 9 серпня дав пресконференцію, якою, як висловилася його опонентка Світлана Тихановська, наговорить собі на Гаагу.
Головні тези
- Лукашенко запевнив, що нібито Україна готує бойовиків, яких перекидають у Білорусь. Крім того, за версією диктатора, до протестів у Білорусі причетні "бандерівці з тризубцями".
- Також він пригрозив, що може перейти кордон з Україною. Лукашенко сказав, що якби хотів поставити Україну на коліна – "зробив би це з Путіним за добу".
- Він підкреслив, що готовий визнати тимчасово окупований Крим російським. Це станеться тоді, коли "останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію".
- Диктатор пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство. Він запевнив, що видадуть його до кінця 2021 року.