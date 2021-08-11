Там кажуть, що дали вичерпні відповіді на всі питання МЗС України. Але загалом такі дії оцінили як "недружні" з боку України.

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Розмова посла Білорусі з представниками МЗС України: оцінка білоруської сторони

У посольстві Білорусі в Україні повідомили, що під час зустрічі посла Кирила Кмишева з представниками українського МЗС сторони говорили про "поточний стан білорусько-українських відносин".

Білоруси запевнили, що на питання українців – серед яких ті, які стосуються територіальної цілісності України – "дали вичерпні відповіді".

Своєю чергою посол озвучив "глибоке занепокоєння білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі". Яка, мовляв, дуже зацікавлена у "добросусідських відносинах з Україною".

Що раніше про виклик посла Білорусі повідомили в українському МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той зробив 9 серпня на великій пресконференції.

Лукашенко тоді заявив, що "впродовж доби" міг би "поставити на коліна" Україну. А ще звинуватив нашу країну у "підготовці бойовиків, і пригрозив, що за певних умов може визнати Крим російським.

МЗС України висловило Білорусі "рішучий протест у зв’язку із низкою неприпустимих заяв" Лукашенка. Його слова розцінили в Україні як "безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду".

Тут детальніше Через заяви Лукашенка: МЗС викликало на килим повіреного у справах Білорусі