У відомстві зазначили, що пояснили білоруському дипломатові, чому висловлювання самопроголошеного президента Білорусі були некоректними.

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Деталі розмови МЗС з Камишевим

Питання приналежності Криму

Тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кіріла Камишева викликали 10 серпня до МЗС.

Дипломата насамперед застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти цілісності й суверенітету України,

– пояснили у відомстві.

Та додали, що це передбачає і всі міжнародно-правові наслідки. Адже схожими заявами політик порушує зобов'язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.

Зверніть увагу! Під час пресконференції 9 серпня Лукашенко публічно висловився про те, що готовий переступити через Будапештський меморандум та визнати окупований Крим російським. Однак наразі його "руки зв'язані".

Справа Протасевича

Крім того, від білоруської сторони у міністерстві запросили пояснення щодо слів самопроголошеного президента, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича.

У випадку підтвердження інформації, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною від МЗС Білорусі відповіді, в якій це категорично заперечувалося.

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"Переправка зброї" та підготовка Україною "бойовиків"

Також у відомстві сприйняли як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду риторику Лукашенка щодо "переправляння зброї" та підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.

Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності,

– наголосили у МЗС.

Там додали, що фейками про зовнішні загрози державності Білорусі зі сторони України та інших держав Заходу білоруський "лідер" намагається виправдати свої репресивні методи та обмеження прав і свобод громадян Білорусі.

Довідка. Лукашенко сказав, що Україна нібито причетна до підготовки бойовиків, яких "перекидають на територію Білорусі". Йому також здалося, що на білоруську територію ще з 90-х років приїжджають "бандерівці з тризубцями" – теж, аби "завдавати шкоди".

Погрози "поставити на коліна" Україну

У міністерстві також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою.

Важливо! Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається вводити санкції проти України. Втім додав, що відмова від білоруської електроенергії боляче вдарить по нашій країні. Політик також пригрозив, що протягом доби разом з Путіним може "поставити Україну на коліна", припинивши постачання паливно-мастильних матеріалів.