Який курс злотого зараз

Зараз аби купити 1 злотий у банках потрібно буде витратити в середньому 10,40 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Водночас в обмінниках покупка 1 злотого обійдеться в середньому у 10,35 гривні. Тобто сьогодні здійснити обмін вигідніше саме в обмінному пункті.

Загалом курс через платіжні системи зараз такий:

якщо обмін здійснюється через систему Mastercard, 1 гривня це 0,097 злотих;

за курсом Visa 1 гривня це орієнтовно 0,097 злотих.

Зверніть увагу! Станом на 27 грудня, НБУ встановив курс 0,098 злотих за гривню.

У скільки обійдеться покупка 200 злотих сьогодні