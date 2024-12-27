Який курс злотого зараз
Зараз аби купити 1 злотий у банках потрібно буде витратити в середньому 10,40 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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Водночас в обмінниках покупка 1 злотого обійдеться в середньому у 10,35 гривні. Тобто сьогодні здійснити обмін вигідніше саме в обмінному пункті.
Загалом курс через платіжні системи зараз такий:
- якщо обмін здійснюється через систему Mastercard, 1 гривня це 0,097 злотих;
- за курсом Visa 1 гривня це орієнтовно 0,097 злотих.
Зверніть увагу! Станом на 27 грудня, НБУ встановив курс 0,098 злотих за гривню.
У скільки обійдеться покупка 200 злотих сьогодні
- якщо покупка 200 злотих відбувається у банку, доведеться витратити в середньому 2 080 гривні;
- при покупці 200 злотих в обміннику потрібно мати орієнтовно 2 070 гривень.