Какой курс злотого сейчас

Сейчас чтобы купить 1 злотый в банках нужно будет потратить в среднем 10,40 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В то же время в обменниках покупка 1 злотого обойдется в среднем в 10,35 гривны. То есть сегодня осуществить обмен выгоднее именно в обменном пункте.

Курс через платежные системы сейчас такой:

если обмен осуществляется через систему Mastercard, 1 гривна это 0,097 злотых;

по курсу Visa 1 гривна это ориентировочно 0,097 злотых.

Обратите внимание! По состоянию на 27 декабря, НБУ установил курс 0,098 злотых за гривну.

Во сколько обойдется покупка 200 злотых сегодня