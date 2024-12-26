Чи можна втратити субсидію через виїзд за кордон

Тоді не враховують при розрахунку субсидії, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Це означає, що якщо доходи цієї особи не будуть враховані, то соціальні норми на житло та комунальні послуги для цієї особи не застосовуються.

Тобто якщо людина подала заявку на субсидію, не повідомивши про виїзд члена домогосподарства, і субсидія була обчислена з урахуванням цієї особи, то виплата припиняється. Крім того, надмірно виплачені кошти доведеться повернути.

Тому українці повинні повідомити Пенсійний фонд про перебування члена домогосподарства за кордоном протягом 30 днів після його або її виїзду.

У випадку, якщо ви не повідомили своєчасно про виїзд члена домогосподарства, то субсидія припиняється.

Зверніть увагу! Житлову субсидію домогосподарству можуть призначити за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону.