В ведомстве отметили, что объяснили белорусскому дипломату, почему высказывания самопровозглашенного президента Беларуси были некорректными.
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Детали разговора МИД с Камышевым
Вопрос принадлежности Крыма
Временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева вызвали 10 августа в МИД.
Дипломата прежде всего предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против целостности и суверенитета Украины,
– пояснили в ведомстве.
И добавили, что это предполагает и все международно-правовые последствия. Ведь похожими заявлениями политик нарушает обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.
Дело Протасевича
Кроме того, от белорусской стороны в министерстве запросили объяснение слов самопровозглашенного президента, которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" с временно оккупированного Луганская для допроса Романа Протасевича.
В случае подтверждения информации, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной от МИД Беларуси ответу, в котором это категорически отрицалось.
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"Переправка оружия" и подготовка Украиной "боевиков"
Также в ведомстве восприняли как безответственную и далекую от реалий пропагандную риторику Лукашенко по "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси.
Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "вражеской" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности,
– отметили в МИД.
Там добавили, что фейк о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других государств Запада белорусский "лидер" пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.
Угрозы "поставить на колени" Украину
В министерстве также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.
Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой.