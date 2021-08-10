В ведомстве отметили, что объяснили белорусскому дипломату, почему высказывания самопровозглашенного президента Беларуси были некорректными.

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Детали разговора МИД с Камышевым

Вопрос принадлежности Крыма

Временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева вызвали 10 августа в МИД.

Дипломата прежде всего предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против целостности и суверенитета Украины,

– пояснили в ведомстве.

И добавили, что это предполагает и все международно-правовые последствия. Ведь похожими заявлениями политик нарушает обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

Обратите внимание! Во время пресс-конференции 9 августа Лукашенко публично высказался о том, что готов переступить через Будапештский меморандум и признать оккупированный Крым российским. Однако пока его "руки связаны".

Дело Протасевича

Кроме того, от белорусской стороны в министерстве запросили объяснение слов самопровозглашенного президента, которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" с временно оккупированного Луганская для допроса Романа Протасевича.

В случае подтверждения информации, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной от МИД Беларуси ответу, в котором это категорически отрицалось.

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"Переправка оружия" и подготовка Украиной "боевиков"

Также в ведомстве восприняли как безответственную и далекую от реалий пропагандную риторику Лукашенко по "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси.

Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "вражеской" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности,

– отметили в МИД.

Там добавили, что фейк о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других государств Запада белорусский "лидер" пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

Справка. Лукашенко сказал, что Украина якобы причастна к подготовке боевиков, которых "перебрасывают на территорию Беларуси". Ему также показалось, что на белорусскую территорию еще с 90-х годов приезжают "бандеровцы с трезубцами" – тоже, чтобы "наносить вред".

Угрозы "поставить на колени" Украину

В министерстве также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой.

Важно! Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается вводить санкции против Украины. Впрочем добавил, что отказ от белорусской электроэнергии больно ударит по нашей стране. Политик также пригрозил, что в течение суток вместе с Путиным может "поставить Украину на колени", прекратив поставки горюче-смазочных материалов.