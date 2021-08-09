Про своє ставлення до опозиціонера Шишова, якого нещодавно знайшли повішеним у Києві, Лукашенко розповів 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".

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Лукашенко заявив, що Шишов був для Білорусі ніким

Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну добре, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3 – 4 людини його і знали. Він для нас був просто ніхто,

– заявив самопроголошений президент.

Він додав, що не розуміє який "божевільний і чому в Білорусі піде його там чогось повісить, крім того, що разборки якісь". " Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх не перевішаєш. Це дурість", – цинічно випалив Лукашенко.

Політик каже, що Україна "роздуває справу"

Самопроголошений президент зазначив, що не розуміє, чому в Україні "роздувають" справу Шишова та "дорікають" Білорусі. Він порадив українській владі розслідувати загибель опозиціонера та дати Білорусі відповідь на запитання: хто і як повісив громадянина Білорусі.

Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл. Факти на стіл – коли там був Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив,

– сказав політик.

Лукашенко додав, що у його режиму, мовляв, без Шишова вистачає, з ким розбиратися.

Віталія Шишова знайшли повішеним: що відомо