Про своє ставлення до опозиціонера Шишова, якого нещодавно знайшли повішеним у Києві, Лукашенко розповів 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".
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Лукашенко заявив, що Шишов був для Білорусі ніким
Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну добре, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3 – 4 людини його і знали. Він для нас був просто ніхто,
– заявив самопроголошений президент.
Він додав, що не розуміє який "божевільний і чому в Білорусі піде його там чогось повісить, крім того, що разборки якісь". " Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх не перевішаєш. Це дурість", – цинічно випалив Лукашенко.
Політик каже, що Україна "роздуває справу"
Самопроголошений президент зазначив, що не розуміє, чому в Україні "роздувають" справу Шишова та "дорікають" Білорусі. Він порадив українській владі розслідувати загибель опозиціонера та дати Білорусі відповідь на запитання: хто і як повісив громадянина Білорусі.
Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл. Факти на стіл – коли там був Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив,
– сказав політик.
Лукашенко додав, що у його режиму, мовляв, без Шишова вистачає, з ким розбиратися.
Віталія Шишова знайшли повішеним: що відомо
- Голова "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова зник у Києві 2 серпня. Наступного дня його знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці перевіряють усі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства.
- Близькі та рідні активіста переконані, що це було не самогубство. Вони розповіли, що за Шишовим стежили відтоді, як він приїхав в Україну та припустили, що чоловіка могли вбити російські або білоруські спецслужби.