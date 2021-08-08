Відповідну заяву зробив товариш загиблого Юрій Щучко в ефірі одного з телеканалів. За словами чоловіка, смерть не пов'язана із самогубством, а схожа на "показову страту" для залякування опозиції Білорусі.
Читайте також Втік від Лукашенка й помер у Києві: біографія білоруського активіста Віталія Шишова
Шишов задумувався про дітей
Він розповів, що за два дні до інциденту зустрічався з Віталієм Шишовим і його подругу – тоді розмовляли про майбутнє та дітей.
Я їм говорив як старший товариш: давайте, дитинку народите, я буду допомагати, буду їй на 3 години на тиждень халявним дідом. Ми посміялися, Віталій говорив: "Так". Тобто людина, яка планує сім'ю, дитину, вибачте, про суїцид не думала,
– сказав друг активіста.
Шишова могли вбити спецслужби
Юрій Щучко впевнений, що вбивство Віталія Шишова – справа рук "або спецслужб Білорусі, або це за допомогою спецслужб Росії".
Ви розумієте логіку: якщо прибрати активістів середньої ланки, то зв'язок між низовими активістами та лідерами протестів пропадає. Дістати людину в Україні, на мій жаль, набагато простіше, ніж у тій же Польщі чи Литві. Це ще й за рахунок того, що відсутній мовний бар'єр,
– додав чоловік.
Смерть Віталія Шишова: що відомо
- Громадянин Білорусі зник 2 серпня у Святошинському районі Києва.
- Вранці наступного дня активіста Віталія Шишова знайшли повішеним.
- Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
- Також відомо: як білорус переїхав в Україну, за ним постійно стежили.
До теми Євросоюз дякує Україні за оперативний початок розслідування смерті Шишова