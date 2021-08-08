Відповідну заяву зробив товариш загиблого Юрій Щучко в ефірі одного з телеканалів. За словами чоловіка, смерть не пов'язана із самогубством, а схожа на "показову страту" для залякування опозиції Білорусі.

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Шишов задумувався про дітей

Він розповів, що за два дні до інциденту зустрічався з Віталієм Шишовим і його подругу – тоді розмовляли про майбутнє та дітей.

Я їм говорив як старший товариш: давайте, дитинку народите, я буду допомагати, буду їй на 3 години на тиждень халявним дідом. Ми посміялися, Віталій говорив: "Так". Тобто людина, яка планує сім'ю, дитину, вибачте, про суїцид не думала,

– сказав друг активіста.

Шишова могли вбити спецслужби

Юрій Щучко впевнений, що вбивство Віталія Шишова – справа рук "або спецслужб Білорусі, або це за допомогою спецслужб Росії".

Ви розумієте логіку: якщо прибрати активістів середньої ланки, то зв'язок між низовими активістами та лідерами протестів пропадає. Дістати людину в Україні, на мій жаль, набагато простіше, ніж у тій же Польщі чи Литві. Це ще й за рахунок того, що відсутній мовний бар'єр,

– додав чоловік.

Зверніть увагу! Віталій Шишов був лідером "Білоруського дому" – некомерційної громадської організації, яка надає допомогу громадянам Білорусі та тим, хто постраждав від режиму Лукашенка.

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