Водночас у США пообіцяли стежити за перебігом цього розслідування. І вкотре нагадали про репресії, які чинить навіть за межами країни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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"Правосуддя має звершитися"

Глава дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель подякував Україні за швидкий початок розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова. Відповідне звернення він опублікував у своєму твітері.

Шокований повідомленням, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у парку в Києві. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка,

– мовиться у дописі.

"Правосуддя має звершитися”, – наголосив Боррель. І подякував українській владі за швидкий початок розслідування.

У США стежитимуть за розслідуванням

Також відреагував на ситуацію Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Там запевнили, як пише Укрінформ, що уважно стежитимуть за розслідуванням.

Ми глибоко засмучені повідомленням про трагічну загибель Віталія Шишова. І продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причин його смерті,

– сказав на брифінгу журналістам речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, Віталій Шишов був "важливим членом білоруського громадянського суспільства", який через репресії з боку режиму Лукашенка змушений був жити за кордоном.

Нагадаємо, Шишов переїхав в Україну восени 2020 року після участі в протестах у Гомелі.

Прайс нагадав, що схожі інциденти останнім часом відбуваються регулярно, і це вкрай тривожно.

Мовиться про, наприклад, примус до посадки літака Ryanair у Мінську.

Або ситуацію на Олімпійських Іграх зі спортсменкою Христиною Тімановською.

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