Наприкінці травня латвійська поліція почала відомчу перевірку через інцидент у Білорусі, зараз же вирішили відкрити кримінальне провадження.

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Якими будуть дії поліції Латвії

Причиною початку відомчої перевірки поліції було те, що на борту захопленого пасажирського літака перебували два громадянина Латвії. Тепер це основна причина відкриття справи.

Поліція поки що не коментує, чи слідство співпрацюватиме з іншими країнами. Адже на борту захопленого літака крім латвійців, були ще громадяни 11 країн.

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