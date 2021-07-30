В конце мая латвийская полиция начала ведомственную проверку из-за инцидента в Беларуси, сейчас же решили открыть уголовное производство.

Интересно Украина может ввести новые санкции против режима Лукашенко: когда это произойдет

Какими будут действия полиции Латвии

Причиной начала ведомственной проверки полиции было то, что на борту захваченного пассажирского самолета находились два гражданина Латвии. Теперь это основная причина открытия дела.

Полиция пока не комментирует, будет ли следствие сотрудничать с другими странами. Ведь на борту захваченного самолета кроме латышей, были еще граждане 11 стран.

Захват пассажирского самолета в Минске: главное