В конце мая латвийская полиция начала ведомственную проверку из-за инцидента в Беларуси, сейчас же решили открыть уголовное производство.
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Какими будут действия полиции Латвии
Причиной начала ведомственной проверки полиции было то, что на борту захваченного пассажирского самолета находились два гражданина Латвии. Теперь это основная причина открытия дела.
Полиция пока не комментирует, будет ли следствие сотрудничать с другими странами. Ведь на борту захваченного самолета кроме латышей, были еще граждане 11 стран.
Захват пассажирского самолета в Минске: главное
- 23 мая 2021 года в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
- На борту самолета был белорусский оппозиционер и основатель канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
- После инцидента ряд стран, в том числе и Украина, закрыли авиасообщение с Беларусью.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что самолет совершил посадку из-за сообщения о заминировании, а на борту был террорист.