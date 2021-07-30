Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, про це мовиться у відповіді глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Важливо Новий удар по режиму Лукашенка: ЗМІ пишуть, що США готують нові санкції
Питання запровадження санкції проти режиму Лукашенка можуть розглянути на виїзному засіданні РНБО, що відбудеться 30 липня.
Санкції проти Білорусі
- 24 червня Європейська Рада запровадила нові обмежувальні заходи проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
- Вони включають заборону на білоруські нафтопродукти й калійну продукцію, кредити, розміщення цінних паперів та страхування для білоруського режиму, а також тютюн та тютюнові вироби.
Раніше ЄС, США, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, тісно пов'язаних з режимом Лукашенка. Серед них, наприклад, російський мільярдер Михайло Гуцерієв та автомобільні заводи "МАЗ" і "БелАЗ".
Що стало приводом для запровадження санкцій проти Білорусі
В Євросоюзі пояснили, що вимушені вводити нові обмеження через жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів. Крім того, це – реакція на вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську та пов'язані із цим затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
Додамо, що літак з опозиційним журналістом на борту екстрено посадили у Мінську. Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що посадка літака – це ніщо інше, як операція спецслужб для того, аби затримати активіста Протасевича.