Як розповів нардеп Олексій Гончаренко, про це мовиться у відповіді глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Важливо Новий удар по режиму Лукашенка: ЗМІ пишуть, що США готують нові санкції

Питання запровадження санкції проти режиму Лукашенка можуть розглянути на виїзному засіданні РНБО, що відбудеться 30 липня.

Санкції проти Білорусі

24 червня Європейська Рада запровадила нові обмежувальні заходи проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Вони включають заборону на білоруські нафтопродукти й калійну продукцію, кредити, розміщення цінних паперів та страхування для білоруського режиму, а також тютюн та тютюнові вироби.

Раніше ЄС, США, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, тісно пов'язаних з режимом Лукашенка. Серед них, наприклад, російський мільярдер Михайло Гуцерієв та автомобільні заводи "МАЗ" і "БелАЗ".

Що стало приводом для запровадження санкцій проти Білорусі

В Євросоюзі пояснили, що вимушені вводити нові обмеження через жорстокі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів. Крім того, це – реакція на вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську та пов'язані із цим затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Додамо, що літак з опозиційним журналістом на борту екстрено посадили у Мінську. Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що посадка літака – це ніщо інше, як операція спецслужб для того, аби затримати активіста Протасевича.