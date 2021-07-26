Цілком можливо, що нові каральні обмеження доповнять попередні, введені США. Мета такого кроку – ізоляція Олександра Лукашенка.

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Санкції можуть стосуватись калію та нафтопродуктів

Джерела повідомили ЗМІ, що поки невідомо, коли саме можуть ввести додаткові санкції. За словами, радника Світлани Тихановської Франака Вечорки, цілком ймовірно, що обмеження будуть пов'язані з нафтопродуктами та калієм. У самій білоруській опозиції кажуть, що навряд чи такі санкції матимуть значний вплив на білоруську економіку.

Тихановська відвідала Вашингтон

Зазначимо, що лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська відвідала Вашингтон. Вона провела переговори з представниками адміністрації Джо Байдена: з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепу Дереком Чолле.

Політикиня закликала США допомогти білоруським незалежним ЗМІ, посилити тиск на режим Лукашенка та підтримати громадянське суспільство у Білорусі.

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Зверніть увагу! Попередні санкції США запровадили проти Білорусі наприкінці червня. До санкційного списку потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.