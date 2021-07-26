Вполне возможно, что новые карательные ограничения дополнят предыдущие, введенные США. Цель такого шага – изоляция Александра Лукашенко.

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Санкции могут касаться калия и нефтепродуктов

Источники сообщили СМИ, что пока неизвестно, когда именно могут ввести дополнительные санкции. По словам, советника Светланы Тихановской Франака Вечорки, вполне вероятно, что ограничения будут связаны с нефтепродуктами и калием. В самой белорусской оппозиции говорят, что вряд ли такие санкции окажут значительное влияние на белорусскую экономику.

Тихановская посетила Вашингтон

Отметим, что лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская посетила Вашингтон. Она провела переговоры с представителями администрации Джо Байдена: с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Чолле.

Политик призвала США помочь белорусским независимым СМИ, усилить давление на режим Лукашенко и поддержать гражданское общество в Беларуси.

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Обратите внимание! Предыдущие санкции США ввели против Беларуси в конце июня. В санкционный список попали 16 граждан Беларуси и 5 правоохранительных организаций.