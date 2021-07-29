Засідання РНБО на Донбасі

Секретар РНБО також розкрив подробиці порядку денного. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів 29 липня.

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Засідання, яке відбуватиметься завтра (30 липня – 24 канал), пройде на території Донецької області,

– сказав посадовець.

Олексій Данілов зазначив, що під час зібрання розглянуть вісім питань, зокрема:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

Виїзні засідання проводитимуть регулярно, щоб залучати органи самоврядування.

Зверніть увагу! Під час спілкування з журналістами на брифінгу за підсумками РНБО 16 липня Олексій Данілов розповів, що "наступного разу" розглянуть питання політики у сфері захисту державного кордону.

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