Заседание СНБО на Донбассе
Секретарь СНБО также раскрыл подробности повестки дня. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов 29 июля.
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Заседание, которое будет проходить завтра (30 июля – 24 канал), пройдет на территории Донецкой области,
– сказал чиновник.
Алексей Данилов отметил, что во время собрания рассмотрят восемь вопросов, в частности:
- вопросы энергетического сектора;
- вопросы медицины;
- вопрос воды.
Выездные заседания будут проводить регулярно, чтобы привлекать органы самоуправления.
Предыдущие заседания СНБО: коротко
- СНБО провел заседание 14 мая. Тогда применили персональные санкции к 557 "ворам в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- Следующее заседание прошло 4 июня: обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворение 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации.
- 18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против киберпреступников. Тогда также утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- После заседание состоялось 23 июня, поводом стала угроза распространения в Украине нового штамма коронавируса – Дельта.
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