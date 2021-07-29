Заседание СНБО на Донбассе

Секретарь СНБО также раскрыл подробности повестки дня. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов 29 июля.

Читайте также Зеленский вывел Хомчака из состава Совета нацбезопасности: кто его заменил

Заседание, которое будет проходить завтра (30 июля – 24 канал), пройдет на территории Донецкой области,

– сказал чиновник.

Алексей Данилов отметил, что во время собрания рассмотрят восемь вопросов, в частности:

вопросы энергетического сектора;

вопросы медицины;

вопрос воды.

Выездные заседания будут проводить регулярно, чтобы привлекать органы самоуправления.

Обратите внимание! Во время общения с журналистами на брифинге по итогам СНБО 16 июля Алексей Данилов рассказал, что "в следующий раз" рассмотрят вопросы политики в сфере защиты государственной границы.

Предыдущие заседания СНБО: коротко

К теме Усиления карантина и мониторинг за олигархами: результаты заседания СНБО 16 июля