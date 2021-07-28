Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента 28 июля. Он вступил в силу с момента публикации.

К теме Валерий Залужный – новый главнокомандующий ВСУ

Зеленский вывел Руслана Хомчака из состава СНБО

Президент Украины подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака,

– говорится в сообщении.

Вместо него ввели в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ.

Что этому предшествовало