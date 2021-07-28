Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента 28 июля. Он вступил в силу с момента публикации.
К теме Валерий Залужный – новый главнокомандующий ВСУ
Зеленский вывел Руслана Хомчака из состава СНБО
Президент Украины подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака,
– говорится в сообщении.
Вместо него ввели в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ.
Что этому предшествовало
- 27 июля Владимир Зеленский принял решение уволить с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. В тот же день на его место назначил Валерия Залужного.
- Руслан Хомчак получил должность в СНБО. Он станет первым заместителем секретаря СНБО.
- Предварительно сообщали, что между главой Минобороны Андреем Тараном и экс-командующим ВСУ Русланом Хомчаком вспыхнул конфликт. Первым это заметил журналист Юрий Бутусов. В сообщении говорилось что ситуация настолько сложна, что политики якобы даже не здороваются.
- Впоследствии Алексей Арестович рассказал, что в отношениях Тарана и Хомчака – кризис, потому что нет нормированного распределения обязанностей между их должностями. По словам Арестовича, оба политика претендуют на одни и те же средства и финансы.