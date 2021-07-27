О том, что президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который ранее возглавлял оперативное командование "Север", стало известно 27 июля.

Больше об этом Хомчак идет с должности главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный биография

Боевой генерал.

Родился на Житомирщине в Новоград-Волынском 8 июля 1973 года. После окончания школы окончил машиностроительный техникум.

Валерий Залужный / Фото с фейсбук-страницы

В 1997 году с отличием завершил общевойсковой факультет Одесского высшего Объединенного командного училища. В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины, в 2007 году закончил обучение с золотой медалью.

Также обратите внимание Валерий Залужный – новый главнокомандующий ВСУ

После этого его назначили начальником штаба — первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. На этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет. В 2009 году его назначили командиром 51-й отдельной механизированной бригады, которой он командовал до 2012 года.

Звание "генерал-майор" получил 23 августа 2017 года.

Женат. Имеет двух дочерей. Как сам он рассказывал в одном из интервью, "старшая – военная, служит в Киевском гарнизоне, младшая – учится в Одессе, мечтает стать врачом".

Какие еще руководящие должности он занимал?

В 2017 году Залужного назначили начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В 2018 году он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.

Валерий Залужный / Фото ОК "Север"

В 2019 году его назначили командующим войск оперативного командования "Север".

Что еще о нем известно?

Во время представления Залужного личному составу оперативного командования "Север", офицеры отмечали: "Знаем его по фронту, часто сталкивались в районе боевых действий и имеем положительный опыт выполнения задач под его командованием".

Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Сам о своем боевом опыте говорить не любит – уверен, что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются.

«Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора» С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел вплоть до начальника штаба Объединенных сил. Запомнились, должно быть ... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь – решить какие-то военные или бытовые вопросы", – рассказывал Залужный в интервью.

О тяжелых событиях ... это, пожалуй, 2014 год. Август. Потом Дебальцево. Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы. В душе и в сердце... казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м. Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери... Тогда совсем изменилось отношение к солдату,

– также говорил он.

Также, по его словам, на войне иногда трудно было с мобилизованными.

Интересно Осенью могут уволить Венедиктову, Тарана и Малюську: депутаты готовят кадровые изменения

"Они не такие, как мы читали в уставе. Именно они, своей жизнью и кровью, сделали то, что имеем – врага остановили, и сейчас мы стоим на своих позициях... Это их заслуга", – отмечал Залужный.