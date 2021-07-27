Про те, що президент Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем Збройних сил України Валерія Залужного, який раніше очолював оперативне командування "Північ", стало відомо 27 липня.

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Валерій Залужний біографія

Бойовий генерал.

Народився на Житомирщині у Новоград-Волинському 8 липня 1973 року. Після закінчення школи закінчив машинобудівний технікум.



Валерій Залужний / Фото з фейсбук-сторінки

У 1997 році з відзнакою завершив загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, у 2007 році закінчив навчання з золотою медаллю.

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Після цього його призначили начальником штабу — першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років. У 2009 році його призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, якою він командував до 2012 року.

Звання "генерал-майор" отримав 23 серпня 2017 року.

Одружений. Має двох доньок. Як сам він розповідав в одному з інтерв’ю, "старша – військова, служить у Київському гарнізоні, менша – навчається в Одесі, мріє стати лікарем".

Які ще керівні посади він займав?

У 2017 році Залужного призначили начальником штабу - першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2018 році він став начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником Командувача об'єднаних сил.



Валерій Залужний / Фото ОК "ПІвніч"

У 2019 році його призначили командувачем військ оперативного командування "Північ".

Що ще про нього відомо?

Під час представлення Залужного особовому складу оперативного командування "Північ", офіцери відзначали: "Знаємо його по фронту, часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням".

Брав участь у бойових діях на Донбасі. Сам про свій бойовий досвід говорити не любить – впевнений, що доля генерала і доля солдата на війні по-різному сприймаються.

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора «С», який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об’єднаних сил. Запам’яталися, мабуть… солдати. Досі з багатьма із них зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти – вирішити якісь військові чи побутові питання", - розповідав Залужний в інтерв'ю.

Про важкі події… Це, мабуть, 2014 рік. Серпень. Потім Дебальцеве. Якось неспокійно було. Відчуття постійної загрози. У душі й у серці… Здавалося, що буде ще гірше, ніж було у 2014-му. Досить добре закарбувався в пам’яті 25-й батальйон, який я заводив туди, у район Дебальцевого, розставляв на позиції. Перші бої, перші втрати… Тоді зовсім змінилося ставлення до солдата,

– також казав він.

Також, за його словами, на війні інколи важко було з мобілізованими.

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"Вони не такі, як ми читали у статуті. Саме вони, своїм життям і кров’ю, зробили те, що маємо – ворога зупинили, і нині ми стоїмо на своїх позиціях… Це їхня заслуга", – наголошував Залужний.