Валерий Залужный отметил, что уже адвокаты объединились, чтобы на условиях волонтерства предоставлять квалифицированную юридическую помощь военнослужащим и членам их семей.

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"Первичные юридические консультации в разных категориях дел, помощь в подготовке документов для получения социальных льгот и гарантий. Каждый военнослужащий может рассчитывать на квалифицированное правовое сопровождение по этим и другим делам", – рассказал Залужный.

Призываю адвокатов Украины присоединяться к волонтерскому движению #адвокатыВСУ. Вы сможете внести свой вклад в нашу Победу, защитив тех, на чьих плечах держится государство,

– сообщил Валерий Залужный.

Контакты для адвокатов-волонтеров

Координатором движения и контактное лицо – советник Валерия Залужного по юридическим вопросам Евгения Рябека. Телефон: 0681313087, email: Legaladv2022@gmail.com.

Кроме того, инициативу поддержал Министр юстиции Украины Денис Малюська. Вместе с адвокатами ВСУ на защите прав военнослужащих стоит разветвленная сеть центров предоставления бесплатной правовой помощи по всей территории Украины.

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