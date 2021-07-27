Таким образом Руслан Хомчак остается в составе СНБО несмотря на увольнение. Однако он заменит Михаила Коваля.

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Детали нового назначения

Указ Владимира Зеленского об увольнении с должности первого заместителя председателя СНБО Коваля и назначении Хомчака уже обнародован на сайте президента.

Назначить Хомчака Руслана Борисовича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– сообщается в указе.

Что известно о Михаиле Ковале

Генерал-полковник был на должности первого заместителя председателя СНБО с февраля 2015 года.

С марта по июль 2014 года Михаил Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины.

5 марта 2014 года был похищен "зелеными человечками" возле военной части под Ялтой. Освобожден после успешных переговоров.



Генерал-полковник Михаил Коваль / Фото СНБО