Таким чином Руслан Хомчак залишиться у складі РНБО попри звільнення. Однак він замінить Михайла Коваля.

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Деталі нового призначення

Указ Володимира Зеленського про звільнення з посади першого заступника голови РНБО Коваля та призначення Хомчака уже оприлюднено на сайті президента.

Призначити Хомчака Руслана Борисовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– повідомляється в указі.

Що відомо про Михайла Коваля

Генерал-полковник був на посаді першого заступника голови РНБО з лютого 2015 року.

З березня по липень 2014 року Михайло Коваль виконував обов'язки міністра оборони України.

5 березня 2014 року був викрадений "зеленими чоловічками" біля військової частини під Ялтою. Звільнений після успішних переговорів.



Генерал-полковник Михайло Коваль / Фото РНБО