Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента 28 липня. Він набрав чинності з моменту публікацїі.

До теми Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ

Зеленський вивів Руслана Хомчака зі складу РНБО

Президент України підписав указ щодо змін у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Руслана Хомчака,

– мовиться у повідомленні.

Замість нього увели до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ.

Що цьому передувало