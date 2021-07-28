Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента 28 липня. Він набрав чинності з моменту публікацїі.
До теми Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ
Зеленський вивів Руслана Хомчака зі складу РНБО
Президент України підписав указ щодо змін у складі Ради національної безпеки і оборони України.
Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Руслана Хомчака,
– мовиться у повідомленні.
Замість нього увели до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ.
Що цьому передувало
- 27 липня Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнитиз посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. У той же день на його місце призначив Валерія Залужного.
- Руслан Хомчак отримав посаду в РНБО. Він стане першим заступником секретаря РНБО.
- Попередньо повідомляли, що між главою Міноборони Андрієм Тараном та екскомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком спалахнув конфлікт. Першим це зауважив журналіст Юрій Бутусов. У повідомленні мовилося що ситуація настільки складна, що політики нібито навіть не вітаються.
- Згодом Олексій Арестович розповів, що у відносинах Тарана і Хомчака – криза, бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами. За словами Арестовича, обидва політики претендують на одні і ті самі засоби та фінанси.