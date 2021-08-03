Акція стартувала біля будівлі посольства Білорусі у Києві. Станом на 19:00 там зібралися кілька десятків людей.

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Зараз біля посольства організували меморіал пам'яті Шишова, куди безупинно несуть його фото, квіти та лампадки. В акції взяли участь багато друзів Шишова, українські та білоруські активісти.

Також під посольство Білорусі прийшла дівчина Віталія Шишова. Журналістів попросили не турбувати її з проханнями про коментарі, щоб не розхитувати її емоційний стан.

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