В Україні Шишов керував некомерційною громадською організацією "Білоруський будинок". Вона допомагає білорусам, які втекли від режиму Лукашенка.

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Чоловік курував в організації різні напрямки, зокрема – організовував акції протесту проти самопроголошеного президента Білорусі.

Біографія Віталія Шишова

Про особисте життя активіста відомо мало. Народився він у 1995 році. За інформацією "Радыё Свабода", раніше жив у місті Речиця, що в Гомельській області Білорусі. Восени 2020 року Шишов та його дівчина Божена Жолудзева втекли від переслідувань у Білорусі до Києва. Коли після президентських виборів у країні спалахнули протести, вони були їхніми активними учасниками. Через свою активну громадянську позицію пара згодом була змушена покинути батьківщину.

У соцмережах білорус був не надто активним. Перше фото в інстаграмі він опублікував у квітні 2019 року – з Майдану Незалежності у Києві. Відтоді у різний час там з'явилося ще 10 світлин – також з Києва та з Гомеля. У січні 2020 року Шишов відвідав Львів. Інформації у фейсбуці активіста ще менше. Там він підписаний Vitali Vasilievich й показував ті ж кадри, що й в інстаграмі.

#MARATHONFORFREEDOM

У лютому 2021 року білорус разом з однодумцями взяв участь у марафоні свободи, дистанція якого сягає 2334 метра. Ця відстань символічна, адже саме за статтею 23.34 понад 35 тисяч білорусів засудили за участь у мирних протестах. За бажанням учасники цього заходу можуть фінансово підтримати мітингувальників.



Зникнення Шишова у Києві

2 серпня 2021 року у телеграм-каналі "Білоруський будинок в Україні" з'явилося повідомлення про те, що Шишов зник у Києві. Перед цим він, ймовірно, вийшов на пробіжку в Святошинському районі. Раніше з ним та його дівчиною кілька разів намагалися вийти на контакт підозрілі особи. Після зникнення активіста з його телефону зафіксували кілька вихідних викликів. Потім зв'язок взагалі пропав.

Юрій Щучко – п редставник організації, якою керував Шишов – розповів, що напередодні активіст просив, аби він подбав про його рідних. "Мав дивне передчуття", – підкреслив товариш померлого.

Активіста знайшли повішеним

Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків, неподалік місця, де він жив. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці опрацьовуватимуть різні версії, зокрема – вбивства, замаскованого під суїцид.

В організації Шишова стверджують, що за їхнім лідером стежили. Мовляв, про це попереджали різні джерела. Тож там не вірять у те, що активіст скоїв самогубство. "Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція по ліквідації білоруса, який був дійсно небезпечний для режиму", – наголосили у дописі.

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