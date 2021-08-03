В Украине Шишов руководил некоммерческой общественной организацией "Белорусский дом". Она помогает белорусам, которые сбежали от режима Лукашенко.

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Мужчина курировал в организации различные направления, в частности – организовывал акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси.

Биография Виталия Шишова

О личной жизни активиста известно мало. Родился он в 1995 году. По информации "Радыё Свабода", раньше жил в городе Речица, что в Гомельской области Беларуси. Осенью 2020 года Шишов и его девушка Божена Жолудзева бежали от преследований в Беларуси в Киев. Когда после президентских выборов в стране вспыхнули протесты, они были их активными участниками. Из-за своей активной гражданской позиции пара впоследствии была вынуждена покинуть родину.

В соцсетях белорус был не слишком активным. Первое фото в инстаграме он опубликовал в апреле 2019 года – с Майдана Независимости в Киеве. С тех пор в разное время там появилось еще 10 фотографий – также из Киева и из Гомеля. В январе 2020 года Шишов посетил Львов. Информации в фейсбуке активиста еще меньше. Там он подписан Vitali Vasilievich и показывал те же кадры, что и в инстаграме.

#MARATHONFORFREEDOM

В феврале 2021 года белорус вместе с единомышленниками принял участие в марафоне свободы, дистанция которого достигала 2 334 метра. Это расстояние символично, так как именно по статье 23.34 свыше 35 тысяч белорусов осудили за участие в мирных протестах. По желанию участники этого мероприятия могут финансово поддержать митингующих.

Исчезновение Шишова

2 августа 2021 года в телеграм-канале "Белорусский дом в Украине" появилось сообщение о том, что Шишов исчез в Киеве. Перед этим он, вероятно, вышел на пробежку в Святошинском районе. Ранее с ним и его девушкой несколько раз пытались выйти на контакт подозрительные личности. После исчезновения активиста с его телефона зафиксировали несколько исходящих вызовов. Потом связь вообще пропала.

Юрий Щучко – представитель организации, которой руководил Шишов рассказал, что накануне активист просил, чтобы он позаботился о его родных. "Имел странное предчувствие", – подчеркнул товарищ умершего.

Активиста нашли повешенным

Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков, неподалеку от места, где он жил. Полиция уже начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Правоохранители будут прорабатывать различные версии, в частности – убийства, замаскированного под суицид.

В организации Шишова утверждают, что за их лидером следили. Мол, об этом предупреждали разные источники. Потому там не верят в то, что активист совершил самоубийство. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации белоруса, который был действительно опасен для режима", – отметили там.

Обратите внимание! Украинские парламентарии требуют, чтобы расследование смерти Шишова лично контролировал новый глава МВД Денис Монастырский.