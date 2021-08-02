Официальный Минск занимается миграционным терроризмом – и это только начало затяжной войны. В ответ Запад вводит секторальные санкции против режима Лукашенко. Под удар угодили нефтяная, табачная и калийная отрасли, а также крупные госбанки. Однако остается вопрос, насколько сильно все это ударит по диктатуре белорусского узурпатора.

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Белорусский политолог Артем Шрайбман, который недавно был вынужден покинуть страны под угрозой репрессий, пишет о том, что экспорт калийных удобрений приносит Минску 2,5 миллиарда долларов год, экспорт нефтепродуктов – больше трех миллиардов. Суммарно это пятая часть всего экспорта страны.

Половину белорусского экспорта покупает Украина

Однако Евросоюз далеко не единственный покупатель этих товаров. Например, Европа покупает лишь десятую часть экспортируемых Минском калийных удобрений. Правда весь остальной экспорт идет через порт Клайпеды, поэтому если Литва закроет к нему доступ для Лукашенко, то у Минска начнутся проблемы.

А вот с нефтепродуктами еще сложнее, потому что тут половину всего белорусского экспорта покупает Украина. И если Киев не присоединится к санкциям против Минска, то режим Лукашенко и дальше продолжит зарабатывать деньги в нашей стране, чтобы сажать несогласных.

К тому же последствия от санкций узурпатор ощутит не сразу. Введенные санкции не распространяются на уже подписанные контракты. Фактически, речь идет о том, что проблемы у белорусской экономики начнутся не раньше, чем через год. Потому что ближайшие месяцы экспорт будет идти без каких-либо ограничений.

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Кроме того и сами санкции введены с нюансами. Например, из перечня запрещенных калийных удобрений Европа исключила самые популярные позиции – с высоким содержанием активного вещества. Это значит, что Беларусь потеряет от санкций не 2,5 миллиарда долларов, а лишь пятую часть этой суммы

Лукашенко боится показать слабину

Еще в списке санкций – запрет белорусским госбанкам занимать деньги на Западе. Общий объем необходимой суммы составляет около полумиллиарда долларов. Их дефицит может нанести удар по устойчивости беларусской системы, но остается открытым вопрос – может ли эти деньги Минск получить в Москве.



Лукашенко дали шанс одуматься и пойти на компромисс / Фото ТАСС

Нельзя сказать, что Брюссель ведет себя очень жестко, скорее наоборот. Многие санкции введены с отсрочкой – чтобы дать Лукашенко одуматься и пойти на компромисс. Эдакий отложенный кнут, чтобы дать официальному Минску смягчить репрессии и выпустить политзаключенных.

Причем в прошлые годы Минск этим активно пользовался и выпускал задержанных ради смягчения давления. Например, именно так он поступал в 2008 и 2015 году.

Но сейчас Лукашенко куда больше боится показать слабину, послать своей стране сигнал, что он слаб и что на него можно давить. Тем более, что деньги на содержание силового аппарата у него пока что остаются.

Режим может пользоваться защитой Москвы

Однако и для запада только освобождение политических заключенных – это недостаточный ход. Лукашенко на западе считают узурпатором и требуют от него новых президентских выборов, а на это официальный Минск не пойдет.

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Скорее всего, беларусский режим не пойдет на попятную. Скорее наоборот – будет и дальше демонстративно бросать в тюрьму несогласных и ломать людям судьбы. Выгонит западных послов и объявит вне закона последние независимые медиа. К тому же он может начать помогать самым разным радикалам внутри самой Европы – пользуясь тем, что официально Минск находится под защитой Москвы и надеясь, тем самым, на безнаказанность.

Фактически, на наших глазах Лукашенко окончательно превращает свою страну в бандитское государство, нарушающее все возможные правила. Ради сбережения личной власти белорусский узурпатор будет ломать через колено человеческие судьбы и благополучие соседей. Еще недавно этот человек считался самым популярным иностранным лидером в Украине. Однако теперь у каждого украинца появится шанс избавиться от иллюзий.