Для сбора данных о чекистах, работающих за пределами Беларуси, Шишов создал телеграм-канал "Тихари на экспорт". Первое сообщение там появилось в июне 2021 года.
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В нем говорилось о том, что режим Лукашенко становится все более террористическим, поэтому даже находясь за границей, нужно "держать уши востро". Мол, подозрительные люди, похожие на белорусских чекистов, уже отличились на акциях диаспоры в Киеве.
10 июня там появились еще 2 публикации. Одна – о провокации у белорусского посольства в украинской столице, другая – с просьбой идентифицировать работника этого учреждения. После этого сообщений больше не было.
Информацию обнародовали в телеграмме NEXTA
О том, что Шишов собирал информацию о белорусских спецслужбах за рубежом, написали в оппозиционном телеграм-канале NEXTA. В мае его основателя Романа Протасевича задержали в Минске. Для этого режим Лукашенко посадил самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вилюнюс. Из-за этого вспыхнул международный скандал, следствием которого стала авиационная изоляция Беларуси.
Виталия Шишова нашли мертвым в Киеве: что известно
- Белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в одном из парков Киева. Он возглавлял организацию "Белорусский дом в Украине", которая помогала белорусам, которых на родине преследуют режим Лукашенко.
- Соратники умершего активиста рассказали, что за ним следили с тех пор, как мужчина приехал в Украину. Именно поэтому его друзья уверены, что это было не самоубийство, а убийство.
- Киевские правоохранители рассказали, что на теле умершего обнаружили травмы, характерные для разового падения. Речь идет, в частности, о содранной коже на носу, левом колене и груди.