Для збору даних про чекістів, які працюють за межами Білорусі, Шишов створив телеграм-канал "Тихари на экспорт". Перший допис там з'явився у червні 2021 року.
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У ньому мовилося про те, що режим Лукашенка стає все більш терористичним, тому навіть перебуваючи за кордоном, потрібно "тримати вуха гостро". Мовляв, підозрілі люди, схожі на білоруських чекістів, вже відзначилися на акціях діаспори у Києві.
10 червня там з'явилися ще 2 публікації. Одна – п ро провокацію біля білоруського посольства в українській столиці, інша – з проханням ідентифікувати працівника цієї установи. Після цього дописів більше не було.
Інформацію оприлюдини у телеграмі NEXTA
Про те, що Шишов збирав інформацію про білоруські спецслужби за кордоном, написали в опозиційному телеграм-каналі NEXTA. У травні його засновника Романа Протасевича затримали у Мінську. Для цього режим Лукашенка посадив літак Ryanair, який прямував з Афін до Вілюнюса. Через це спалахнув міжнародний скандал, наслідком якого стала авіаційна ізоляція Білорусі.
Віталія Шишова знайшли мертвим у Києві: що відомо
- Білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним зранку 3 серпня в одному із парків Києва. Він очолював організацію "Білоруський дім в Україні", яка допомагала білорусам, яких на батьківщині переслідує режим Лукашенка.
- Соратники померлого активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Саме тому його друзі, впевнені, що це було не самогубство, а вбивство.
- Київські правоохоронці розповіли, що на тілі померлого виявили травми, характерні для разового падіння. Мовиться, зокрема, про здерту шкіру на носі, лівому коліні та грудях.