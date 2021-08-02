Его телефоном кто-то пользовался, но сразу "клали трубку". Правоохранители уже ищут белоруса.

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Не вернулся с пробежки

Об исчезновении Шишова сообщили на странице "Белорусского дома в Украине". Там предполагают, что он вышел на пробежку утром, поскольку в доме, где он живет, нет его спортивной одежды.

Вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся. Из его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили,

– пишут на странице организации.

За ним следили

Знакомые Виталия Шишова рассказали "Белсат", что ранее за ним уже следили неизвестные во время пробежек. Также к нему и к его девушке подходили подозрительные люди, пытались разговаривать.

Продолжаются поиски

Полиция уведомлена. Отмечается, что Шишов пропал в Святошинском районе столицы – туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа. На место выехал кинолог, ведутся поиски.