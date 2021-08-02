Його телефоном хтось користувався, але одразу "клали слухавку". Правоохоронці вже шукають білоруса.

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Не повернувся з пробіжки

Про зникнення Шишова повідомили на сторінці "Білоруського будинку в Україні". Там припускають, що він вийшов на пробіжку зранку, оскільки у будинку, де він живе, немає його спортивного одягу.

Вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили,

– пишуть на сторінці організації.

За ним стежили

Знайомі Віталія Шишова розповіли "Белсат", що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

Тривають пошуки

Поліція повідомлена. Відзначається, що Шишов пропав у Святошинському районі столиці – туди вже направлені патрулі поліції й слідчо-оперативна група. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки.