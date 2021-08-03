Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність. З такою заявою виступило міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь".

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Заява парламентарів

Нардепи нагадали, що 27 липня колишній білоруський силовик Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном. Він розповідав, що у багатьох країнах білоруське КДБ проводить операцію "Трест".

Просимо перевірити інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова,

– заявили в об'єднанні.

Довідка. Міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" створили у липні 2020 року. Його очолив нардеп Олексій Гончаренко. Учасники мали на меті допомогти Білорусі стати на шлях інтеграції з Євросоюзом та НАТО.

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