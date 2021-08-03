Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность. С таким заявлением выступило межфракционное объединение "За демократическую Беларусь".

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Заявление парламентариев

Нардепы напомнили, что 27 июля бывший белорусский силовик Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Он рассказывал, что во многих странах белорусское КГБ проводит операцию "Трест".

Просим проверить информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова,

– заявили в объединении.

Справка. Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" создали в июле 2020 года. Его возглавил нардеп Алексей Гончаренко. Целью уяастников было помочь Беларуси стать на путь интеграции с Евросоюзом и НАТО.

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