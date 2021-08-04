В то же время в США пообещали следить за ходом этого расследования. И в который раз напомнили о репрессиях, что совершает даже за пределами страны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Обратите внимание В Киеве состоялась акция памяти Виталия Шишова: фото, видео
"Правосудие должно свершиться"
Глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель поблагодарил Украину за скорейшее начало расследование смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Соответствующее обращение он опубликовал в своем твиттере.
Шокирован сообщением, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в парке в Киеве. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко,
– говорится в твите.
"Правосудие должно свершиться", – подчеркнул Боррель. И поблагодарил украинскую власть за скорейшее начало расследование.
В США будут следить за расследованием
Также отреагировал на ситуацию Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Там заверили, как пишет Укринформ, что будут внимательно следить за расследованием.
Мы глубоко опечалены сообщением о трагической гибели Виталия Шишова. И будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причин его смерти,
– сказал на брифинге журналистам представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, Виталий Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за репрессий со стороны режима Лукашенко вынужден был жить за границей.
- Напомним, Шишов переехал в Украину осенью 2020 после участия в протестах в Гомеле.
Прайс напомнил, что подобные инциденты в последнее время происходят регулярно, и это крайне тревожно.
- Речь о, например, принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске.
- Или ситуацию на Олимпийских Играх со спортсменкой Кристиной Тимановской.
Смерть Виталия Шишова: что следует знать
- Информация об исчезновении главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова появилось 2 августа. А уже на следующий день его нашли мертвым.
- Правоохранители расследуют дело, подозревая как самоубийство, так и убийство, замаскированное под суицид.