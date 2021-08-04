В то же время в США пообещали следить за ходом этого расследования. И в который раз напомнили о репрессиях, что совершает даже за пределами страны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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"Правосудие должно свершиться"

Глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель поблагодарил Украину за скорейшее начало расследование смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Соответствующее обращение он опубликовал в своем твиттере.

Шокирован сообщением, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в парке в Киеве. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко,

– говорится в твите.

"Правосудие должно свершиться", – подчеркнул Боррель. И поблагодарил украинскую власть за скорейшее начало расследование.

В США будут следить за расследованием

Также отреагировал на ситуацию Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Там заверили, как пишет Укринформ , что будут внимательно следить за расследованием.

Мы глубоко опечалены сообщением о трагической гибели Виталия Шишова. И будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причин его смерти,

– сказал на брифинге журналистам представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Виталий Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за репрессий со стороны режима Лукашенко вынужден был жить за границей.

Напомним, Шишов переехал в Украину осенью 2020 после участия в протестах в Гомеле.

Прайс напомнил, что подобные инциденты в последнее время происходят регулярно, и это крайне тревожно.

Речь о, например, принуждении к посадке самолета Ryanair в Минске.

Или ситуацию на Олимпийских Играх со спортсменкой Кристиной Тимановской .

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