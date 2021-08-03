Как подчеркнула легкоатлетка в интервью американской газете, она боится за свою жизнь.
Важно Премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу
Я боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Беларусь,
– заявила спортсменка.
Заметим, что сейчас Тимановская находится под охраной властей Японии. Также белорусской спортсменке предложили политическое убежище ряд стран. А муж легкоатлетки сейчас находится в Украине.
Скандал с Тимановской: главное
- Белорусская спортсменка должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но ее обязали бежать вместо других спортсменок из Беларуси, у которых не было необходимого количества допинг-проб.
- Тимановская не сдержала своего возмущения и публично раскритиковала спортивное руководство страны. По словам девушки, она вынуждена была бежать дистанцию, к которой не готовилась.
- Из-за этого 1 августа представители Олимпийского комитета Беларуси купили Тимановской билет на самолет домой и пытались силой вывезти ее из Токио. К счастью, девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.