Польский премьер сообщил в сети о разговоре с Тимановской, который состоялся 3 июля, и его результатах.

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Тимановская прилетит в Варшаву

Я пообщался с храброй Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши,

– написал Моравецкий.

Он добавил, что на днях белорусская легкоатлетка прилетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, по желанию, получит дальнейшую помощь.

Напомним, ранее спортсменка попросила убежища в Польше. Там ей предложили гуманитарную визу и продолжение карьеры.

Скандал между Тимановской и белорусским режимом