Все для того, чтоб спортсменка не возвращалась в Белоруссию. Об этом сообщил глава МИД Чехии Якуба Кулганека.
К теме Скандал с белорусской легкоатлеткой: с Тимановской встретился представитель МОК
Чехия готова приютить Тимановскую
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что считает ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной.
Чехия готова помочь. По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой,
– говорится в сообщении.
Более того, власти Чехии заявили, что чешское посольство в Токио также готово помочь.
Что известно о скандале с Кристиной Тимановской
- 1 августа белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Японии. Причина заключалась в том, что легкоатлетка раскритиковала белорусское спортивное начальство.
- Представители олимпийского комитета Беларуси силой заставляют девушку вернуться в страну. Они даже купили ей билеты, в аэропорт везут под охраной.
- Однако Тимановская в аэропорту успела вовремя обратиться в полицию Японии. Правоохранители взяли ее под охрану.
- Впоследствии со спортсменкой встретился представитель Международного олимпийского комитета. Он пообещал взять под контроль ситуацию. Спортсменку сопровождают представители комитета и организаторы Олимпийских игр.