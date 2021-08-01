Все для того, чтоб спортсменка не возвращалась в Белоруссию. Об этом сообщил глава МИД Чехии Якуба Кулганека.

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Чехия готова приютить Тимановскую

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что считает ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной.

Чехия готова помочь. По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой,

– говорится в сообщении.

Более того, власти Чехии заявили, что чешское посольство в Токио также готово помочь.

Что известно о скандале с Кристиной Тимановской