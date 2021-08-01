Все для того, що спортсменка не поверталась у Білорусію. Про це повідомив очільник МЗС Чехії Якуба Кулганека.

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Чехія готова прихистити Тімановську

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що вважає ситуацію довкола білоруської спортсменки скандальною.

Чехія готова допомогти. За погодженням з президентом та прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас за міжнародним захистом,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, влада Чехії заявила, що чеське посольство в Токіо також готове допомогти.

Що відомо про скандал з Христиною Тімановською