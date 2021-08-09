Лукашенко заявив, що готовий запросити війська Росії на випадок силового протистояння. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила речниця глави Світлани Тихановської Анна Красуліна.

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В Лукашенка закінчились хороші ходи

За її словами, дії Лукашенка нікуди його не приведуть. Оскільки в нього немає хороших ходів, він все більше ескалює насильство.

Але зараз собі наговорить на Гаагу, все нормально,

– наголосила Красуліна.

Опозиція, як вона відзначила, розуміє, що найближчим часом самоназваний президент буде змушений покинути свою посаду.

Чому диктатор не зупиняється

Речниця Тихановської повідомила, що все більше громадян отримують сигнали про початок переслідувань. Вона пояснила, що Лукашенко наразі не зупиняє свої репресії з двох причин:

ознака його слабкості;

поява низки демонстрацій та маршів.

Спорт – не поза політикою

"Він зачепив вже всіх, зокрема журналістів. Тепер зачіпає спортсменів, які не мали жодних особливих політичних амбіцій, просто хотіли, щоб їх поважали", – відзначила Красуліна.

Зокрема вона навела приклад з бігункою Христиною Тімановською. Дівчина покритикувала своє спортивне начальство, отримавши неадекватну відповідь. "Це означає, що всі спортсмени отримали сигнал: спорт не поза політикою, кожен з вас може бути викрадений і поміщений за ґрати".

Нагадаємо! Спортсменка Тімановська розкритикувала спортивне керівництво Білорусі. Вона мусила бігти дистанцію, про яку не домовлялись. Легкоатлетку силоміць намагались вивезти з Японії. Але бігунка вчасно звернулась до правоохоронних органів, де їй надали охорону. Наразі вона перебуває у Варшаві, але все одно боїться за свою безпеку.