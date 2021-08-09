Лукашенко заявил, что готов пригласить войска России в случае силового противостояния. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила пресс-секретарь главы Светланы Тихановской Анна Красулин.

Стоит прочитать Ни один мускул бы не дрогнул, – Лукашенко рассказал, как хотел бороться с протестами

У Лукашенко закончились хорошие ходы

По ее словам, действия Лукашенко никуда его не приведут. Поскольку у него нет хороших ходов, он все больше эскалирует насилие.

Но сейчас себе наговорит на Гаагу, все нормально,

– отметила Красулина.

Оппозиция, как она отметила, понимает, что в ближайшее время самоназванный президент будет вынужден покинуть свой пост.

Почему диктатор не останавливается

Спикер Тихановской сообщила, что все больше граждан получают сигналы о начале преследований. Она объяснила, что Лукашенко пока не останавливает свои репрессии по двум причинам:

признак его слабости;

появление ряда демонстраций и маршей.

Спорт – не вне политики

"Он задел уже всех, включая журналистов. Теперь задевает спортсменов, у которых не было никаких особых политических амбиций, просто хотели, чтобы их уважали", – отметила Красулин.

В частности, она привела пример с бегуньей Кристиной Тимановской. Девушка раскритиковала свое спортивное начальство, получив неадекватный ответ. "Это означает, что все спортсмены получили сигнал: спорт не вне политики, каждый из вас может быть похищен и помещен за решетку".

Напомним! Спортсменка Тимановская раскритиковала спортивное руководство Беларуси. Она должна была бежать дистанцию, о которой не договаривались. Легкоатлетку силой пытались вывезти из Японии. Но бегунка вовремя обратилась в правоохранительные органы, где ей предоставили охрану. Сейчас она находится в Варшаве, но все равно опасается за свою безопасность.