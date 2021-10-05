Речь идет о комментариях под новостью о гибели работника КГБ во время задержания IT-шника. По состоянию на 1 октября, задержанных еще было полсотни.

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Силовики массово задерживают людей за комментарии

По данным МВД, за сутки ведомство установило более 200 человек, оставивших оскорбительные комментарии. Силовики начали массово задерживать людей за слова в сети о гибели в минской квартире Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

По данным, которые удалось собрать правозащитникам на 4 октября, были задержаны более 110 человек, однако цифра постоянно уточняется,

– заявили в организации.

Например, по состоянию на 10:50 5 октября в списке, который формируют правозащитники? уже фамилии 117 задержанных людей. В отношении задержанных открыли уголовные дела по статье об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни.

"Большинство задержанных не вышло на свободу через 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают месторасположение своих близких", – рассказали в организации.

Что известно о гибели работника КГБ и IТ-шника